ONU pressiona por veto ao 'PL da Devastação': Abala credibilidade do Brasil

Num comunicado emitido nesta sexta-feira, em Genebra, os relatores da ONU alertaram para o impacto que teria o Projeto de Lei de Licenciamento Ambiental do Brasil, aprovado pela Câmara dos Deputados em 17 de julho e pelo Senado em maio passado. A lei aguarda sanção presidencial. "O projeto de lei introduz retrocessos significativos no sistema de licenciamento ambiental brasileiro e ameaça os direitos humanos à vida, à saúde, a um nível de vida adequado e a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável", afirmaram os especialistas. Veja o texto completo de Jamil Chade