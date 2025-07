Sair do mapa da fome é um passo fundamental. Mas é apenas parte do esforço para lidar com a questão da alimentação no Brasil e que, hoje, enfrenta o desafio de ter 46 milhões da pessoas em uma situação de sobrepeso. O alerta é de José Graziano da Silva, ex-ministro brasileiro, pai do Fome Zero e ex-diretor-geral da FAO.

Em entrevista ao UOL, Graziano comemorou a redução da fome no país, anunciada pela FAO nesta segunda-feira. "É um mérito indiscutível do governo Lula", insistiu o ex-ministro do petista.