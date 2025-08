Os atos e as declarações de TRUMP, um "bully" vulgar e um "convicted felon " (um criminoso condenado , em 30 de maio de 2024, pelo tribunal do júri da cidade de Nova York, que o considerou culpado de todas as 34 acusações formuladas contra ele , embora o juiz do caso lhe tenha concedido uma "unconditional discharge", que o livrou de sofrer imposição penal, mantida, no entanto, a condição legal de "condenado"), revelam, antes de mais nada, a insensibilidade ética e a desmedida arrogância imperial desse governante americano, cujas ações são pautadas por um sentimento irracional de ódio, de xenofobia, de egocentrismo, de misoginia, de racismo, de preconceito e de ideias abomináveis típicas dos supremacistas brancos! Isso se evidencia pela análise de seu abusivo e inaceitável comportamento em relação a outros povos e nações, como se estes fossem "os novos bárbaros", a serem repelidos, mesmo mediante violência institucional, manipulação dolosa de sua própria legislação nacional e indevida ingerência em assuntos internos de outros Estados, ignorando-lhes a soberania, por se qualificarem - segundo sua distorcida (e seletiva ) visão de mundo - como seres desprovidos de qualquer direito e destituídos de dignidade!