Cinquenta proeminentes acadêmicos brasileiros que trabalham em universidades americanas como Harvard, Brown, Princeton e Columbia enviaram uma carta ao presidente Donald Trump expressando sérias preocupações sobre a interferência do governo americano em assuntos internos brasileiros, por meio da exigência do presidente de que as acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por sedição sejam retiradas.

Patrocinada pela Rede EUA pela Democracia no Brasil (USNDB) a carta obtida com exclusividade pela coluna e assinada na última sexta-feira (8) afirma que "os esforços do atual governo americano para interferir indevidamente nos assuntos internos do Brasil uma afronta à independência do sistema judiciário brasileiro e ao Estado de Direito."