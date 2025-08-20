|
O governo de Donald Trump anunciou sanções contra mais quatro funcionários do Tribunal Penal Internacional que atuaram no caso que denunciou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O israelense já chegou a sugerir oficialmente que o presidente americano receba o prêmio Nobel da Paz.
De acordo com a sanção do Tesouro americano, qualquer ativo, contas bancárias ou propriedades que eles tiverem nos EUA serão confiscados. Bancos ainda ficam alertados a não permitir a abertura de novas contas em nome da pessoa sancionada e nem fazer qualquer tipo de empréstimos. Empresas americanas que façam negócios com os envolvidos também são advertidas sobre os riscos de serem eventualmente sancionadas.