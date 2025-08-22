Pela primeira vez, a fome é declarada em Gaza. Dados divulgados pela ONU afirmam que mais de meio milhão da pessoas estão "presas em uma situação de fome, marcada por inanição generalizada, miséria e mortes evitáveis". Os dados fazem parte da Classificação Integrada da Segurança Alimentar (IPC) divulgada nesta sexta-feira. Classificar a região como um local onde a fome se instalou significa que a categoria mais extrema da falta de acesso a alimentos e é acionada quando três limites críticos - privação extrema de alimentos, desnutrição aguda e mortes relacionadas à fome - são ultrapassados. "A análise mais recente confirma agora, com base em evidências razoáveis, que esses critérios foram atendidos", afirmam as agências da ONU.