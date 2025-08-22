O Ministério Público da Suíça condenou o Banco J. Safra Sarasin a uma multa de US$ 4,3 milhões por não ter tomado todas as medidas organizacionais "razoáveis e necessárias" para impedir a prática ou a tentativa de lavagem de dinheiro entre 2011 e 2014, num montante total de cerca de US$ 71 milhões. O caso ainda se refere à Operação Lava Jato. O anúncio feito nesta sexta-feira ainda revelou que o banco pagou um montante de US$ 19,7 milhões à Petrobras, parte demandante no processo. Os suíços ainda condenaram uma ex-funcionária do Banco Safra a uma pena de prisão de seis meses com suspensão total por atos de lavagem de dinheiro enquanto trabalhava em outra instituição bancária suíça, no valor total de US$ 29,2 milhões. Em 2011, o Grupo Safra anunciou a aquisição do Banco Sarasin.