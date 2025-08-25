

"Duas estradas bifurcaram em um bosque, e eu…Eu fui pela estrada menos trilhada. E isso tem feito toda a diferença". Agora, essa estrada descrita por Robert Frost passa por Paracatu, cidade mineira que, a partir desta semana, recebe alguns dos maiores nomes da literatura em português. No centro do debate está justamente as encruzilhadas que o mundo atravessa.

Entre os dias 27 e 31 de agosto, a cidade vai acolher Míriam Leitão, Jeferson Tenório, Sérgio Abranches, Lívia Sant'Anna Vaz, Eliana Alves Cruz, Natalia Timerman, Eugênio Bucci, Carla Madeira, Matheus Leitão, Calila das Mercês, Tino Freitas e Zeca Camargo.