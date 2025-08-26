A crise diplomática entre EUA e Brasil será testada nos próximos dias. A partir de meados de setembro, a ONU abre sua Assembleia Geral que terá, como é tradicional, o Brasil como responsável pelo discurso inaugural. Neste ano, o evento que começa no dia 23 em Nova York com o presidente Lula tem um caráter ainda mais simbólico ao marcar os 80 anos das Nações Unidas. O segundo a falar será Donald Trump e, nos corredores que dão acesso ao palco, o encontro entre as duas delegações é praticamente inevitável. Mas a reunião de cúpula promete testar a dimensão da tensão entre Brasil e EUA.