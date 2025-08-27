

Num informe apresentado ao Conselho de Segurança, o Departamento de Emergência da ONU alertou que se nada for feito para garantir o abastecimento de alimentos para Gaza, 43 mil crianças morrerão de fome até meados de 2026. A projeção foi apresentada dias depois de a ONU declarar a fome no território palestino e acusar o governo de Israel de estar impedindo a entrega de alimentos.

O discurso diante das potências de Joyce Msuya, Secretária-Geral Adjunta para Assuntos Humanitários e Coordenadora Adjunta de Ajuda de Emergência da ONU, ecoou como um alerta nesta quarta-feira.