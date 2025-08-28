Após as bombas e a fome, os palestinos em Gaza são afetados pela paralisia de seus corpos. Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) revelam a proliferação da síndrome de Guillain-Barré, uma doença rara que pode levar à morte e gerada, principalmente, por bactérias encontradas em alimentos contaminados.

Se a região registrava no máximo dois casos da doença neurológica por ano, a situação hoje é radicalmente diferente. Pelo menos 85 pessoas foram diagnosticadas com a síndrome apenas nos últimos três meses, com três mortes.