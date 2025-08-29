O governo dos EUA anunciou que está revogando os vistos para que autoridades palestinas possam ir para Nova York na reunião da Assembleia Geral da ONU, que ocorre em duas semanas. A decisão, que viola os compromissos dos americanos ao sediar as Nações Unidas, levantou temores no governo brasileiro de que membros da delegação oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sejam eventualmente barrados de entrar nos EUA. "De acordo com a legislação dos EUA, o Secretário de Estado Marco Rubio está negando e revogando vistos de membros da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) e da Autoridade Palestina (AP) antes da próxima Assembleia Geral das Nações Unidas", afirmou uma nota da Casa Branca. "O governo Trump foi claro: é do interesse da nossa segurança nacional responsabilizar a OLP e a AP por não cumprirem seus compromissos e por prejudicarem as perspectivas de paz", disse.