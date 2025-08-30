Em uma espécie de rebelião interna, centenas de funcionários das Nações Unidas escreveram uma carta para a direção da entidade fazendo um apelo para que a situação de Gaza seja oficialmente classificada como um genocídio por parte de Israel contra os palestinos. Quase dois anos após o início da crise e com 63 mil palestinos mortos, a ONU ainda não tomou uma posição oficial sobre a como qualificar o que está ocorrendo em Gaza. No documento, o grupo de mais de 500 funcionários pede que o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk, mude de postura e alerta que o silêncio pode ser considerado como cumplicidade. A iniciativa ocorre num momento em que a ONU declarou oficialmente o estabelecimento da fome em Gaza e quando o número oficial de mortes chega a 63 mil palestinos.