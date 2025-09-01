Na estrada que liga Minas Gerais ao Distrito Federal, motociclistas exibiam neste fim de semana de forma orgulhosa a palavra "patriotas". O destino era a capital federal, com o objetivo de mostrar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento que começa nesta terça-feira atrai não apenas a atenção da base mais radical do bolsonarismo. No mundo, entidades internacionais, governos democratas e líderes da extrema direita acompanharão de perto o processo no STF (Supremo Tribunal Federal). O Brasil, para eles, testa as instituições do país e sua credibilidade como democracia. Mas também serve de campo de provas para entender como ocorrerá a disputa entre forças autoritárias e um modelo baseado no estado de direito.