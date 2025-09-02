De olho em um papel cada vez mais relevante na definição do mercado de energia no mundo, o governo brasileiro apresentou um pedido formal para se tornar membro pleno da Agência Internacional de Energia (AIE). A entidade representa um contraponto à Opep, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e dominada principalmente por sauditas e por governos de economias em desenvolvimento.

A solicitação foi feita nesta terça-feira, em Paris, sede da AIE. Num comunicado, a agência destacou que "como grande produtor e exportador de petróleo, o Brasil desempenha um papel fundamental no apoio à segurança energética internacional".