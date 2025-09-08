Numa guinada importante na retórica da cúpula da ONU, o Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, Volker Turk, alertou que Gaza se transformou em um "cemitério" e acusou o governo dos EUA de agir contra o Tribunal Penal Internacional, onde Israel é denunciado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Mas foi o uso do termo "genocídio" que marcou um novo tom no posicionamento da ONU. "O massacre de civis palestinos em Gaza por parte de Israel; o sofrimento indescritível e a destruição em massa que infligiu; o impedimento da prestação de ajuda humanitária suficiente para salvar vidas e a consequente fome dos civis; o assassinato de jornalistas; e a prática de crimes de guerra atrás de crimes de guerra estão chocando a consciência do mundo", disse o representante máximo da ONU para direitos humanos.