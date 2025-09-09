|
Os países do Mercosul vão assinar, no próximo dia 16 de setembro em cúpula no Rio de Janeiro, um acordo de livre comércio com o EFTA, grupo que reúne quatro países europeus (Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein). O bloco é formado por economias que fazem parte da zona do euro e nem da UE.
Depois de oito anos de negociações, o pacto foi concluído em julho. Mas detalhes ainda precisavam ser acertados. Agora, o governo brasileiro colocou a assinatura do acordo na agenda do encontro do Mercosul, criando uma zona de livre comércio de quase 300 milhões da pessoas e um PIB conjunto de US$ 4,3 trilhões. O acordo vai beneficiar 97% das exportações de ambos os lados.