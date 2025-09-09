Depois de costurar uma nova relação com o México, o Brasil agora se lança em uma aproximação estratégica com o Canadá. A partir do dia 10 de setembro, a ApexBrasil, o Itamaraty e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio irão liderar uma missão empresarial do Brasil à cidade de Toronto.

A ideia é a de fortalecer o comércio entre os dois países frente às tarifas norte-americanas recém impostas e justamente depois da decisão dos governos do Canadá e do Brasil de abrir negociações para um acordo comercial.