Num discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU nesta quarta-feira, o governo Lula afirmou que vem adotando ações para lidar com os crimes cometidos pela ditadura militar (1964-1985). Mas silenciou sobre a revisão da lei da Anistia, uma das principais demandas das Nações Unidas para permitir que os autores de atrocidades sejam julgados. A fala do Brasil ocorreu no contexto da apresentação de um informe no qual a relatoria da ONU acusou o país de não agir de forma suficiente para superar a impunidade, de não agir para responsabilizar os autores dos crimes no regime de excessão e de insistir em manter a lei de anistia.