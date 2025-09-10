O Brasil precisa rever sua lei de anistia, julgar os responsáveis pelos crimes da ditadura militar (1964.-1985) e garantir que haja uma reforma de suas Forças Armadas. O alerta será feito nesta quarta-feira em Genebra pelo relator da ONU sobre Memória, Verdade e Justiça, Bernard Duhaime.

Enquanto o Brasil aguarda a conclusão história do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e da cúpula militar por uma tentativa de golpe de estado, o relator irá indicar os obstáculos que ainda existem no país para garantir que Justiça seja feita.