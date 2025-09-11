A relatoria da ONU sobre a Independência do Poder Judiciário articula uma denúncia contra os ataques dos EUA aos ministros do STF e membros do governo brasileiro. A Casa Branca condiciona o fim das sanções a uma suspensão do caso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A iniciativa é de Margaret Satterthwaite, relatora especial da ONU para a Independência dos Juízes, Advogados e Procuradores. Americana e professora da Universidade de Nova York, ela passou a se debruçar sobre o tema, diante da adoção por parte do governo de Donald Trump de sanções e tarifas contra o Brasil.