A inflação do mês de agosto nos EUA fica acima do esperado e atinge o maior aumento em sete meses. Os dados publicados nesta quinta-feira ainda são reflexos, segundo economistas, do impacto das tarifas aplicadas por Donald Trump contra produtos importados. De acordo com o levantamento, o Índice de Preços ao Consumidor subiu 0,4% no mês passado, após um aumento de 0,2% em julho. O Departamento de Estatísticas do Trabalho ainda indicou que, nos 12 meses até agosto, a alta foi de de 2,9%, o maior aumento desde janeiro. Em julho, a taxa foi de 2,7%.