O governo de Donald Trump está disposto a promover o diálogo com o setor privado brasileiro diante das tarifas impostas contra o país. Mas deixa claro que manterá as críticas e ataques contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e principalmente contra o STF. O recado foi dado nesta semana por Michael Jensen, conselheiro de Trump para Segurança Nacional e que se reuniu com o ex-governador e presidente do Lide, João Doria. O encontro ocorreu no Milken Institute, na cidade de Washington. Jensen revelou que os entendimentos que estão sendo feitos pelo setor privado brasileiro com as empresas americanas poderão dar resultados. Trump, segundo ele, sabe que existe o risco de que a crise entre os dois países pode prejudicar os empresários americanos.