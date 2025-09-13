O governo de Donald Trump até agora não confirmou uma data para iniciar o processo de queixa do Brasil contra os EUA na OMC (Organização Mundial do Comércio). A manobra tem sido vista como uma estratégia dos americanos para arrastar o caso e evitar qualquer tipo de compromisso com as autoridades brasileiras.

No dia 5 de agosto, o Itamaraty recorreu ao órgão internacional com sede em Genebra, denunciando o que chamou de ilegalidade por parte do governo americano ao adotar tarifas contra bens brasileiros.