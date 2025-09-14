A sentença do STF (Supremo Tribunal Federal) que condenou três generais do Exército e um ex-comandante da Marinha por tentativa de golpe de Estado junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi comemorada pelas vítimas da ditadura militar (1964-1985). O veredito está lhes dando esperança de que os crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas nos anos de chumbo sejam finalmente examinados. Em conversa com o UOL, a escritora e ativista pelos direitos humanos Amélia Teles, presa pelo regime autoritário em 1964 e 1972, não disfarça sua satisfação diante do que considera um ato histórico. Durante os dez meses em que ela ficou detida, seus dois filhos foram raptados e ficaram em casas clandestinas nunca identificadas. Sua irmã, Crimeia de Almeida, também foi presa e torturada aos 8 meses de gravidez.