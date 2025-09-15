Na extrema direita, o fundo do poço tem subsolo. E, neste fim de semana, ficou evidenciado que são vários andares. Nas redes sociais, um deputado federal e bolsonarista de carteirinha, Gustavo Gayer, não se conteve diante de declarações do ator Wagner Moura sobre a incapacidade dos EUA de lidar com seus golpistas. Sua proposta: alertar as autoridades americanas sobre a presença do brasileiro em terra americana. "Esse cara (Wagner Moura) está morando nos EUA e continua apoiando Moraes, atacando TRUMP e dizendo que os EUA agora é uma ditadura. Acho que vale a pena dar uma olhadinha nesse EXTREMISTA @DeputySecState @SecRubio", escreveu o parlamentar, numa mensagem ao secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.