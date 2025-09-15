

Em entrevista à rede Fox News, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio afirmou que novas sanções serão implementadas contra o Brasil como resposta ao julgamento de Jair Bolsonaro. O anúncio, segundo ele, deve ocorrer na próxima semana. "O Estado de Direito está entrando em colapso", disse Rubio, em entrevista que foi ao ar nesta segunda-feira. "Você tem esses juízes ativistas — um em particular — que não só perseguiu Bolsonaro, aliás, como tentou — ele tentou fazer reivindicações extraterritoriais contra cidadãos americanos ou contra alguém que postou online de dentro dos Estados Unidos, e chegou a ameaçar ir ainda mais longe nesse sentido", argumentou o chefe da diplomacia americana.