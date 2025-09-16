As exportações brasileiras para o Canadá deram um salto de 16% entre janeiro e agosto de 2025, em comparação aos dados de 2024. O aumento coincide com as barreiras impostas por Donald Trump aos produtos nacionais e revela, na avaliação do governo brasileiro, o potencial que o mercado canadense pode ter como uma das alternativas diante do tarifaço americano.

Na semana passada, a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) realizou uma missão empresarial ao Canadá, liderada pela diretora de Negócios, Ana Repezza, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores. A programação incluiu rodadas de negócios entre empresas dos dois países e visitas técnicas.