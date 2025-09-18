Num duro discurso realizado na quarta-feira em Washington, a delegação do Itamaraty junto à Organização dos Estados Americanos (OEA) mandou um recado contra as forças autoritárias e o governo de Donald Trump. O país ainda denunciou a "hipocrisia" daqueles que usam a suposta "liberdade de expressão" - bandeira da Casa Branca - como argumento para promover intervenções.

Para o governo Lula, existe um risco de uma "volta do passado autoritário sob novas roupagens". Na sala estava a delegação dos EUA, assim como aliados na região. A reunião tinha como objetivo marcar o aniversário da Carta Democrática da OEA, um marco no hemisfério.