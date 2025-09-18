Aos 80 anos, a ONU passará por sua maior reforma, na esperança de sobreviver. Nos próximos dias, a entidade irá anunciar o projeto para retirar parte substantiva da operação de algumas de suas agências de Nova York e fundir outras organizações. O pacote ainda terá de ser negociado por governos, num processo que promete se arrastar por um ano. Mas fontes diplomáticas que trabalharam por meses no projeto de reforma admitem ao UOL: a ONU irá encolher e deslocar parte de suas atividades da cidade que foi, por décadas, sua base para locais mais baratos - e menos polêmicos - pelo mundo.