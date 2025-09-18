O Brasil ganhou um inesperado aliado contra as barreiras comerciais adotadas pelos EUA contra o país por conta do julgamento e condenação de Jair Bolsonaro: os senadores americanos.

Os parlamentares querem derrubar as tarifas criadas por Donald Trump contra o Brasil, alegando que elas estão sendo usadas apenas para sair ao resgate do ex-presidente, e não para beneficiar a economia ou o consumidor americano. Num projeto de lei apresentado nesta quinta-feira, os parlamentares querem suspender a ordem estabelecida pela Casa Branca e que prevê taxas contra produtos brasileiros. Ele ainda acusam Trump de promover "vingança" por conta do destino dado ao seu aliado brasileiro.