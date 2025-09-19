O governo brasileiro afirmou, em um documento enviado para a Corte Internacional de Justiça, que o organismo tem base suficiente para concluir que Israel cometeu genocídio em Gaza. O posicionamento do Brasil faz parte do processo que corre no tribunal com sede em Haia e que avalia um pleito iniciado pela África do Sul contra o estado israelense.

No documento, o Itamaraty afirma que o Brasil é da avaliação que "o Tribunal dispõe de elementos suficientes para concluir que seria razoável inferir a existência de intenção genocida" por parte de Israel.