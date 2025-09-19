Jamil Chade
facebook twitter
Baixe o aplicativo UOL:
Apple StoreGoogle Play
Você recebeu este email porque assinou a notificação de novo texto do colunista.
Assine o UOL e tenha acesso ilimitado a todo o conteúdo, colunistas exclusivos e muito mais. Cancele quando quiser.
Para não receber mais avisos de novos posts do colunista, clique aqui.