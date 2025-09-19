O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, não deve viajar para a reunião da ONU, a partir deste fim de semana. Ele foi afetado com a suspensão de seu visto para os EUA, acusado pelo governo de Donald Trump de ter, no passado, ajudado médicos cubanos a atuar no Brasil. Conforme um acordo entre a ONU e os EUA, de 1948, o governo americano é obrigado a permitir que delegações estrangeiras entrem em seu país para participar das reuniões internacionais. Padilha, que faria parte da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a cúpula da ONU, na próxima semana, fez uma nova solicitação de visto, que foi concedido apenas nesta quinta-feira. Mas ele veio com condições: a de que ele não poderia circular livremente nem pelos EUA e nem por Nova York.