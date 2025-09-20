

Caetano Veloso e Chico Buarque estão de novo nas ruas, na defesa da democracia. Neste domingo, a partir de uma convocatória dos músicas, atos foram convocados em todo o Brasil como reação à decisão da Câmara dos Deputados de ir adiante - e em caráter de urgência - com um projeto de lei de garantiria anistia aos político. Para Caetano, a Câmara dos Deputados "passou dos limites". "De costas para o povo, os deputados olham para si mesmos. Mas isso não significa que quero ver o Congresso desfeito ou debilitado. Ao contrário: se o que fizermos ajudá-lo a ser mais digno, ele ganhará mais respeito por parte do povo brasileiro. Sou democrata", afirmou.