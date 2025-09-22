O Departamento de Tesouro dos EUA explicou que as sanções adotadas nesta segunda-feira visam atacar a "rede de apoio financeiro" criada supostamente pelo ministro Alexandre de Moraes. O governo de Donald Trump também mandou um recado a qualquer entidade, banco ou indivíduo que ajude o alvo das sanções americanas.

"Hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sanciona o Lex Instituto de Estudos Jurídicos LTDA (Lex Institute) por seu apoio ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)", afirmou a nota oficial do governo.