O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, que o mundo corre o risco de entrar em um período de caos e pediu que governos façam uma escolha: que mundo queremos? Em um recado indireto, alertou que a entidade está sendo "cortada" de sua capacidade de agir, numa referência à suspensão de recursos por parte de Donald Trump. O evento, que marca os 80 anos da entidade, se transformou num dos mais tensos em décadas. O presidente dos Estados Unidos retirou recursos e passou a atacar a existência do órgão. Na esperança de sobreviver, Guterres apresentou o que deve ser a maior reforma da instituição desde sua criação, com a redução da agência e o deslocamento de parte de suas atividades para fora de Nova York.