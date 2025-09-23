A OMS (Organização Mundial da Saúde) alertou hoje que os anúncios feitos por Donald Trump em relação ao autismo não tem base científica. Segundo a agência, a síndrome não está relacionada nem ao uso do remédio Tylenol e nem com vacinas. Ontem, Trump anunciou uma suposta descoberta que associou o uso de Tylenol (marca de medicamento que contém paracetamol) na gravidez com o desenvolvimento de autismo. Segundo ele, o FDA (órgão equivalente à Anvisa nos EUA) enviará notificação aos médicos sobre o risco. "Eles recomendam fortemente que as mulheres limitem o uso de Tylenol durante a gravidez, a menos que seja clinicamente necessário", disse. O presidente americano fez o anúncio ao lado do secretário de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Robert F. Kennedy Jr.