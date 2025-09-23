Na noite de ontem, um embaixador brasileiro foi avisado: na ONU, haveria um acontecimento importante na relação entre os EUA e o Brasil. O dia de hoje mal tinha começado e, uma vez mais, diplomatas brasileiros receberam um recado de que uma aproximação ocorreria por parte dos americanos. E, de fato, foi isso que ocorreu quando, nos bastidores das Nações Unidas, Donald Trump e Lula se cruzaram na sala que dá acesso à Assembleia Geral da ONU. Ali, o americano convidou o brasileiro para conversar e uma viagem, segundo fontes do governo, está sendo articulada para ocorrer na próxima semana, em Washington.