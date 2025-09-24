O setor privado brasileiro e o governo Lula desenham uma estratégia para permitir que o aceno de Donald Trump possa se converter em um processo negociador sólido. Áreas como mineração, Inteligência Artificial, energia e propriedade intelectual estão entre as principais apostas. Mas está excluído qualquer debate sobre anistia, o julgamento de Jair Bolsonaro ou o papel do STF.

Nos últimos dias, encontros entre empresários, representantes da CNI (Confederação Nacional da Indústria) e a equipe do vice-presidente Geraldo Alckmin apontaram para a construção de consensos que poderiam ser usados com os americanos.