Num gesto interpretado como "histórico" por diplomatas, a China anunciou que não irá mais manter seus benefícios como país em desenvolvimento nas negociações comerciais na OMC. O gesto atende a uma antiga demanda do governo dos EUA que, por anos, alegou que Pequim não poderia mais ser considerado como um país emergente.

O anúncio é um marco na história comercial e um divisor de águas. Para observadores internacionais, a decisão faz parte da construção de uma nova ordem mundial, com a China assumindo seu papel de liderança.