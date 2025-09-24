

Num declaração oficial nesta quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) desmentiu as supostas conclusões anunciadas pelo presidente Donald Trump de que vacinas ou o remédio Tylenol seriam responsáveis pelo avanço do autismo no mundo. A OMS ainda faz um apelo para que mulheres grávidas continuem a ouvir seus médicos e a ciência.

De acordo com a agência internacional, "não há evidências científicas conclusivas que confirmem uma possível ligação entre o autismo e o uso de paracetamol (também conhecido como paracetamol) durante a gravidez".