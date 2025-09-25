Após os afagos, a preocupação agora é com uma emboscada ou um impasse. Assim o governo brasileiro se prepara para o que pode ser a primeira reunião formal entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump.

A aproximação, até agora, foi considerada um gesto que permite "baixar a temperatura" da crise bilateral. Mas não se descarta que a Casa Branca possa colocar Lula em uma saia-justa, repetindo gestos de humilhação que foram feitos contra Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, ou os embates de Volodymir Zelensky no Salão Oval.