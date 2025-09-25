|
A escritora ruandesa Scholastique Mukasonga perdeu 37 de seus parentes no genocídio em seu país, nos anos 90, incluindo seu pai, mãe e irmãos. Agora, ela desembarca no Brasil para falar do dever da memória e do papel da literatura como instrumento para lidar com a nova encruzilhada que o mundo vive.
Mukasonga é um dos destaques do Festival Literário Internacional de Araxá vai acontecer entre os dias 1.º e 5 de outubro de 2025. A ruandesa irá dialogar com o baiano Itamar Vieira Junior que, em suas obras, também resgatou a memória da terra e de seus personagens na história das injustiças que teimam se perpetuar no Brasil.