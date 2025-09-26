Os franceses colocam seus tratores nas ruas. Nesta sexta-feira, o setor agrícola da do país vai marcar um dia de protestos contra o Mercosul. A UE está prestes a assinar um acordo comercial com o bloco sul-americano, denunciado pelo campo europeu como uma ameaça a sua renda. O protesto também ataca as tarifas criadas por Donald Trump. A expectativa é de que cerca de 70 manifestações sejam organizadas em 65 departamentos da França. Algumas delas começaram já pela madrugada. Em Hérault, faixas foram penduradas nos muros e portões da subprefeitura de Lodève. Agricultores também se reuniram perto de Béziers, acompanhados por tratores e veículos pesados.