Uma investigação conduzida pela ONU apontou para a participação de empresas como Airbnb, Motorola e TripAdvisor em áreas de ocupação ilegal por parte de Israel em territórios palestinos. No total, a lista conta com 158 companhias de onze países. Nenhuma empresa brasileira é citada.

Em 2020, a ONU recebeu um mandato para examinar o setor privado e seu papel no "fornecimento de equipamentos e materiais que facilitem a construção e manutenção de assentamentos ilegais, a demolição de casas e propriedades de palestinos, atividades de vigilância, o uso de recursos naturais para fins comerciais e a poluição e o despejo de resíduos em aldeias palestinas".