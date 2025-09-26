Senadores americanos enviaram uma mensagem ao Congresso brasileiro, sugerindo a intensificação das relações com o Brasil, num momento em que o presidente Donald Trump sinalizou uma brecha para negociar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nesta quinta-feira, assessores parlamentares americanos ligados à senadora democrata Jeanne Shaheen e ao senador republicano Pete Ricketts se reuniram em Brasília com o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) e da Comissão Temporária Externa Brasil-EUA (CTEUA).