Uma ampla coalizão de artistas, personalidades, acadêmicos, políticos e movimentos sociais enviaram, neste domingo, um apelo para que o governo Lula garanta a proteção da Global Sumud Flotilla (GSF), iniciativa internacional que busca romper o bloqueio ilegal a Gaza e levar ajuda humanitária aos palestinos.

O grupo formado por nomes como Chico Buarque, Chico César, rapper GOG, Bela Gil, Mel Lisboa, Aline Borges, o escritor Milton Hatoum e padre Julio Lancelotti pedem ainda que o governo Lula adote sanções contra Israel e que caminhe para uma ruptura das relações diplomáticas.