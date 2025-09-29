O governo democrata de Bill Clinton cobrou o governo de Fernando Henrique Cardoso a pressionar Cuba por democracia e alertou sobre o risco de que a ilha pudesse ser reincorporada à OEA (Organização dos Estados Americanos).

As revelações fazem parte de documentos obtidos com exclusividade pela Fiquem Sabendo, organização sem fins lucrativos especializada em transparência pública. Num telegrama interno do Itamaraty de 17 de maio de 1998, é relatada a conversa sigilosa entre o então chanceler Luis Felipe Lampreia e a secretária de Estado norte-americana Madeleine Albright.