A paralisação das operações do governo norte-americano não irá abalar as principais bandeiras do trumpismo. Em uma manobra, o presidente Donald Trump declarou como "essenciais" os trabalhadores das agências consideradas estratégicas pelo governo, entre eles aqueles que operam os programas de deportação e prisão de imigrantes. Temas comerciais ligados ao tarifaço também serão poupados.

Com o shutdown (apagão econômico), centenas de milhares de funcionários de agências federais estão sendo mandados para casa, incluindo economistas dos departamentos de pesquisa, sanitaristas ou mesmo funcionários de parques nacionais.