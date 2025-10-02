Diante de uma ofensiva de Donald Trump por redesenhar o comércio internacional, o governo do Reino Unido articula uma aproximação ao Mercosul para iniciar negociações para a criação de um acordo de livre comércio com Brasil e a região.

Londres indicou de forma explícita tanto ao governo Lula como ao presidente da Argentina, Javier Milei, que quer iniciar um processo de diálogo. Consultas preliminares foram realizadas na semana passada, em viagem do ministro do Comércio, Chris Bryant, para a região.